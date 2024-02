Stadtbürgermeister bekommt Konkurrenz: René Achten von der Bad Hönninger CDU für die Kommunalwahl nominiert

René Achten Foto: Volker Risse

Der CDU-Kandidat für das Amt des Stadtbürgermeisters ist 40 Jahre jung, verheiratet, hat zwei Kinder (sechs und drei Jahre alt) und ist von Beruf Offizier bei der Bundeswehr. Geboren ist Achten im Sauerland, aufgewachsen jedoch im Westerwald.

Erfahren in Verwaltung und Bildung

„Damit stellt die CDU den Bürgerinnen und Bürgern von Bad Hönningen einen Kandidaten zur Wahl, der als Stabsoffizier der Bundeswehr viele Erfahrung gesammelt hat im Umgang mit kleinen und großen Organisationseinheiten und Behörden und als Oberstleutnant im In- und Ausland unterwegs war“, bewirbt die CDU ihren Kandidaten. Als studierter Bildungs- und Erziehungswissenschaftler kenne der Kandidat sich mit Bildung, Schule und Kindergärten aus. Der Umgang mit Haushaltsmitteln und die Finanzplanung gehöre immer zu seinen Aufgaben sowie die Arbeit in und mit einem Verwaltungsapparat.

Dabei müsse Achten bereits in seiner jetzigen Tätigkeit vor allem zuhören und Problemfelder konstruktiv angehen können. Der CDU-Kandidat ist laut Pressemitteilung derzeit als Auditor im Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln tätig.

Junger Mann soll viele Projekte zu Ende führen

Aktuell sei in Bad Hönningen viel in Bewegung, bemerkt die CDU: Nach einer jahrelangen Misswirtschaft in einer hoch verschuldeten Stadt sei in den vergangenen fünf Jahren durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Stadtrat der Grundstock für eine mittelfristige Lösung vieler Probleme gelegt worden. Unter anderem werde sich die Verkehrssituation durch eine Stichstraße zum Rhein entzerren, der Bahnhof werde ab 2025 saniert und eine neue kurze, behindertengerechte Bahnunterführung zu den Supermärkten in der Sprudelstraße gebaut. Im Innerort sollen neue Wohnungen und Lokale sowie Dienstleistungsangebote entstehen. Auch die Planungen für eine klimafreundliche Stromversorgung durch Fotovoltaik und Windkraft seien mit dem regionalen Energieversorger in Angriff genommen. Auch die Entschuldung der Stadt sei vorangetrieben worden.

Diese Projekte auf die Zielgerade führen soll nach Vorstellung der CDU mit René Achten nun ein junger Mann, der Erfahrung in der Welt gesammelt hat. Er habe bewusst seinen Lebensmittelpunkt nach Bad Hönningen verlegt und sei bereit, die Aufgabe als ehrenamtlicher Bürgermeister zu übernehmen, so die CDU abschließend.