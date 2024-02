Stadt Neuwied investiert in Grundschulen: Digitale Klassenzimmer sind auf dem Vormarsch

„Erst einmal brauchen wir Tafeln, Tafeln, Tafeln. So lange, bis alle Klassenräume bestückt sind“, erklärt Dominik Huff, Konrektor der Grundschule an der Wied. Gemeint sind digitale Tafeln mit Sonderlineatur, die Grundschulkindern das Schreiben erleichtern. Eine durchaus kostspielige Investition, welche die Stadt als Schulträgerin und kinderfreundliche Kommune tätigt.

Gut ausgerüstet: Die Grundschule in Engers kann beim Unterricht auf moderne Technik zurückgreifen. Foto: Mechthild Meier

„Im Hinblick auf den Digitalisierungsprozess der Grundschulen steht Neuwied auch im Vergleich zu anderen Kommunen sehr gut da“, berichtet Sonia Scharf vom städtischen Schulamt. Fast 175.000 Euro werden jährlich in die digitale Zukunftsfähigkeit der zwölf Grundschulen investiert. Dabei geht die Stadt einen besonderen Weg, der die Schulen selbst aktiv in Entscheidungsprozesse einbezieht.

In vielen Kommunen trifft der Schulträger eigenmächtig Entscheidungen darüber, welche Investitionen in die Digitalisierung der Schulen erfolgen. „Die Schulen bekommen dann mitgeteilt, dass sie so und so viele iPads erhalten, aber ärgern sich womöglich, da andere Anschaffungen vielleicht viel sinnvoller für sie wären“, sagt Gerhard Wingender, Amtsleiter für Informationstechnik. So etwas könne in Neuwied nicht passieren.

Schulen können individuell entscheiden

Auf der Basis des Medienentwicklungsplans, der 2021 von einer externen Beratungsfirma erstellt wurde, können die Schulleitungen in alljährlichen Budgetgesprächen individuell über Investitionen entscheiden. Dass die Stadt damit gut fährt, wird auch aus der Rückmeldung aus den Schulen deutlich: „Wir sind froh und glücklich darüber, dass wir selbst entscheiden können, was angeschafft wird“, erzählt Huff und ergänzt: „Dieser Vorgang ist aus unserer Sicht sehr sinnvoll. Immerhin wissen wir ja auch am besten, wofür wir das Geld gerade brauchen.“

Der Medienentwicklungsplan der Stadt Neuwied wurde infolge des auf Bundesebene beschlossenen Digitalpakts geschaffen. Er koordiniert den Digitalausbau der Schulen und die dafür vorhandenen Fördergelder. Inzwischen ist an allen Neuwieder Grundschulen mit der Verkabelung die Grundausstattung zum digitalen Klassenzimmer erfolgt. „Jetzt geht es in die Feinheiten“, sagt Scharf. Der Medienentwicklungsplan soll auch perspektivisch fortgesetzt werden. Der Neuwieder Stadtvorstand hat sich bereits dafür ausgesprochen, den ursprünglich bis 2025 angelegten Medienentwicklungsplan bis 2031 fortschreiben zu lassen. red