Plus Heimbach-Weis St. Margaretha in Heimbach-Weis ist eingehüllt: Arbeiten an Kirchturmdach im vollen Gang Der Turm stand eigentlich nicht auf der Agenda – doch eine Begehung zeigte: Eine Sanierung ist mehr als nötig Von Rainer Claaßen

Das spitze Dach des Kirchturms der katholischen Kirche in Heimbach-Weis ist auffällig: Ähnlich wie bei einem Korkenzieher ist es in sich gedreht. Auch wenn sich heute niemand mehr daran erinnert, war das nicht immer so. Es liegen aktuell, was das angeht, zwar keine Pläne oder Dokumente aus der Bauzeit im ...