Sorgen in Straßenhaus: Muss der Jahrsfelder Markt künftig kleiner ausfallen?

Von Daniel Dresen

i Es ist wieder Zeit für den Jahrsfelder Markt in Straßenhaus. Im vergangenen Jahr wurde er nach der Corona-Zwangspause gut besucht. Doch die Marktleiterin Barbara Mertgen plagen Sorgen. Foto: Archiv Jörg Niebergall

Noch zählt der Jahrsfelder Markt in Straßenhaus zu den größten Jahrmärkten der Region. Seine 334. Auflage steigt am Donnerstag, 7. September. Ob die Traditionsveranstaltung in der derzeitigen Größe mit mehr als 100 Händlern noch eine Zukunft hat, ist mehr als fraglich.