So nennen die Neuwieder ihre Babys: Emilia und Noah waren 2023 als Vornamen besonders beliebt

Emilia und Noah waren im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen in der Deichstadt, gibt die Stadt Neuwied in einer Pressemeldung bekannt. Jeweils 17 neugeborene Kinder tragen laut der Statistik des Standesamtes diese Vornamen.

Adorable baby sitting and looking aside over white background Foto: pressmaster – Fotolia

Damit folgten die jungen Eltern in Neuwied ganz dem Bundestrend, bei dem just diese beiden Vornamen ebenfalls die Hitliste anführen, so die Stadt. Und noch eine Kuriosität: 2023 wurden in Neuwied exakt so viele Geburten beim hiesigen Standesamt registriert wie im Jahr zuvor: 1751.

Bei den Namen sind die beiden letztjährigen Favoriten Leon und Marie deutlich zurückgefallen. Sie rangieren nur noch auf den Plätzen 17 beziehungsweise 14, heißt es in dem Presseschreiben weiter.

Mia und Paul, Sophia und Elias

Ansonsten bleiben die Veränderungen bei den beliebtesten Vornamen aber überschaubar. Bei den Mädchen folgen auf Emilia nun Mia (16), Sophia (14), Emma und Lina (je 13). Die Top 10 vervollständigen Mila (11), Lea (10), Hanna (9), Ida (8) und Mathilda (8). Bei den Jungs sind es Paul (15), Elias und Emil (je 14), Liam und Milan (12), Lio (11), Luca (10), Anton und Jonas (je 9).

Zwei, drei oder noch mehr Namen

„Wie die Zahlen schon erahnen lassen, sind die Namen in Neuwied insgesamt sehr vielfältig. So wählten die Eltern 483 verschiedene Mädchen- und 471 unterschiedliche Jungennamen für ihre Kinder aus“, berichtet die Stadt weiter.

Insgesamt 468 Neugeborene haben außerdem noch einen zweiten Vornamen bekommen. Hier war mit Abstand Sophie (16) am beliebtesten, gefolgt von Marie (12) und Maria (9). Bei den Jungs sind Alexander (6) und Jakob (5) am häufigsten gewählt worden. 34 Babys haben noch einen dritten Vornamen, ein Kind hat vier, ein Mädchen sogar fünf.