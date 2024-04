Plus Kreis Neuwied

So gelingt der Start in die Motorradsaison im Kreis Neuwied: Sicherheit geht vor Schnelligkeit

Von Marvin Conradi

i Der Start in diese diesjährige Motorradsaison: Experten geben nicht nur Motorradfahrern wichtige Ratschläge. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bald ist es wieder so weit: Mit dem Frühling beginnt auch die Motorradsaison. Die Temperaturen steigen ebenso wie die Vorfreude auf die erste Ausfahrt des Jahres. Doch worauf müssen Motorradfahrer zu Beginn einer neuen Saison achten? Wie können Unfälle vermieden werden? Und was ist für Autofahrer wichtig? Der ADAC Mittelrhein sowie die Motorradwerkstätten Steger GKM-Technik in Neuwied sowie Sven Kurtenbach, Besitzer einer Motorrad-Meisterwerkstatt in Dattenberg, klären auf.