Plus Neuwied

Sicherheitszone bei Veranstaltungen gefordert: Papaya-Koalition stellt Antrag im Neuwieder Stadtrat

i So beschaulich wie auf diesem Bild geht es auf dem Luisenplatz nicht immer zu. Um das Sicherheitsgefühl der Menschen vor allem bei Veranstaltungen zu erhöhen, soll dort ein sogenannter Safety Point (Sicherheitszone) entstehen. Das beantragt die Papaya-Koalition jetzt im Stadtrat. Foto: Hilko Röttgers

Ist Neuwied eine unsichere Stadt? Dieses Gefühl haben offenbar die Einwohner der Deichstadt, wie eine Bürgerbefragung im vergangenen Jahr ergeben hat. Die Mehrzahl der Teilnehmer an der Befragung sprach sich seinerzeit für eine höhere Polizeipräsenz aus. Über den Einsatz von Polizeibeamten kann der Neuwieder Stadtrat in seiner Sitzung an diesem Mittwoch zwar nicht entscheiden. In Sachen Sicherheit soll sich aber trotzdem etwas tun.