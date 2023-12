Schwerverletzter mit dem Hubschrauber in Klinik: Fahrer gerät bei Straßenhaus in Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Kurtscheider Stock und Straßenhaus ist ein Mann schwer verletzt worden. Er musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Feuerwehr VG Rengsdorf-Waldbreitbach/Peter Schäfer

Wie die Beamten in Straßenhaus weiter informieren, war ein Autofahrer um 12.38 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Straßenhaus unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Angehörige der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gelang es, den eingeklemmten Mann aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Laut Polizei erlitt er schwere jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Das war zumindest der Stand am Dienstagnachmittag.

Die Bundesstraße blieb für die Dauer von Aufräum- und Reinigungsarbeiten, es waren Betriebsstoffe ausgelaufen, bis etwa 16.30 Uhr komplett gesperrt. Eine weiträumige Umleitung war eingerichtet. Die Feuerwehr war laut Pressemitteilung der Feuerwehr Rengsdorf-Waldbreitbach mit 30 Kräften am Einsatzort. red