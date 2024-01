Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B42 bei Rheinbreitbach. Die Unfallverursacherin befuhr die B42 von Bad Honnef kommend in Fahrtrichtung Unkel. An der Unfallstelle geriet sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab.