Plus Neuwied Schock in Heddesdorf sitzt immer noch tief: Und plötzlich stürzte die Zimmerdecke ein Feuchtigkeit, Schimmel, bröselnder Putz: Als Sarina Nink wenige Tage vor Weihnachten von der Arbeit nach Hause kommt, ist das eingetreten, was sie schon lange befürchtet hat: In einem Durchgang ihres trauten Heims ist die Decke runtergekommen, der Vermieter sah davor kaum Handlungsbedarf. Von Rainer Claaßen

Sarina Nink lebt schon seit Monaten mit einem mulmigen Gefühl in ihrer Mietwohnung in Heddesdorf: An mehreren Wänden zeigen sich immer wieder Spuren von Feuchtigkeit und Schimmel, und auch von den Decken bröselt häufig Putz herab. Die junge Frau hat selbst eine handwerkliche Ausbildung und wies den Vermieter laut eigenen ...