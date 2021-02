Bürgermeister und Feuerwehrleitungen im Kreis Neuwied lehnen es parteiübergreifend ab, dass die Feuerwehr federführend in Sachen Corona-Schnelltests tätig wird. In einem am Freitagnachmittag überraschend aufgetauchten Rundschreiben von rheinland-pfälzischer Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden waren Bürgermeister und Landräte um die Unterstützung durch die Feuerwehren gebeten worden.