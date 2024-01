Am Freitag, 26. Januar, findet um 19 Uhr ein Vortrag mit dem Titel „Saufen für den Führer“ im Gemeindezentrum Leutesdorf statt. Der Vortragende, Christof Krieger, Leiter des Mittelmoselmuseums in Traben-Trarbach, spricht über die Weinpatenschaften während des Dritten Reiches – einer Aktion, an der auch Leutesdorf beteiligt war. Die Zeit des Dritten Reiches gelten als Notjahre für den Leutesdorfer Weinbau. Was ist geschehen?