Plus Rheinbrohl

Sankt Gertraud ist die erste Sommerbraut: Erinnerungen in Rheinbroler Rathaus

Von Werner Schönhofen

i Heilige Gertrud im Rathaussaal. Foto: Werner Schönhofen

In Rheinbrohl erinnern Gertrudenhof und Gertrudenkapelle an die Heilige Gertrud, die am am 17. März 653 oder 659 starb.