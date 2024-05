Sandskulpturen auf der Zielgeraden: Neuwieds OB Jan Einig legt letzte Hand an

Anzeige

Knapp zwei Wochen lang haben die drei Künstler von Sandcity an den Sandskulpturen auf der Neuwieder Deichuferpromenade gearbeitet. Die Wetterprognosen vom Donnerstag ließen dann befürchten, dass vor der Eröffnung noch größere Reparaturarbeiten nötig sein könnten. Doch das ganz große Unwetter bleib aus, und so konnte Oberbürgermeister Jan Einig wie geplant am Freitag die Maurerkelle in die Hand nehmen, um die letzte Stelle einer der fünf Skulpturen zu glätten.

In den kommenden Tagen werden die Skulpturen, die verschiedene Neuwieder Motive darstellen, im Bereich vor der Deichkrone gut bewacht, damit sie von Besuchern in voller Pracht genossen und abgelichtet werden können. Auch nach den Veranstaltungen, die am Wochenende in der Stadt anstehen, sollen sie hier noch eine Zeitlang erhalten bleiben. Einen Besuch sind die fünf Kunstwerke, für die zwei Lkw-Ladungen Spezialsand nach Neuwied gebracht wurden, definitiv wert.