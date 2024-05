Plus Kreis Neuwied

RZ-Speeddating mit Listenführern für den Kreistag Neuwied: Kandidaten sind nicht um Antworten verlegen

i Auf dem Foto unterhalten sich Udo Franz (FW) und Redakteur Daniel Dresen darüber, wie der Kreis die Bedingungen für die heimische Wirtschaft verbessern kann. Foto: Jörg Niebergall

Der Neuwieder Kreistag wird am 9. Juni ebenfalls gewählt. Bei einem RZ-Speeddating haben Redakteure den von unserer Zeitung eingeladenen Spitzenkandidaten oder deren Vertretern der Wahllisten in sechs von uns gesetzten Themen in zeitlich begrenzten Gesprächen auf den Zahn gefühlt.