Plus Kreis Neuwied Rotes Kreuz schlägt Alarm: Im Kreis Neuwied drohen Engpässe bei Blutkonserven Rund 15.000 Blutspenden werden täglich in Deutschland benötigt – für Unfallopfer, Krebs- und Herzpatienten oder Transplantationen. Laut dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) ist ein großer Teil der Bundesbürger mindestens einmal im Leben auf das Blut anderer angewiesen. Doch seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Blutspender zurückgegangen und somit auch das Kontingent an Blutkonserven. Von Rainer Claaßen

In den vergangenen Jahren kam es aber immer wieder zu Engpässen – besonders während der Ferien, was sich in diesem Winter wieder bemerkbar gemacht hat. In einer Pressemeldung des Spendedienstes heißt es: „Aktuell sind wir in Sorge, weil seit längerer Zeit zu wenige Menschen Blut spenden. Dies hat in diesem ...