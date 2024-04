Plus Rheinbreitbach

Rheinbreitbacher Bürgerverein erwuchs aus Sozialwesen für Bergleute: 250-jähriges Bestehen wird gefeiert

Von Simone Schwamborn

Der Bürgerverein entstammt der ehemaligen St. Josephsberger-Knappschaft, die Familien verunglückter Bergmänner unterstützte. Die Knappschaft wurde 1774 durch den Zusammenschluss von Bergleuten gegründet. Daher blickt der St. Josephs-Bürgerverein in diesem Jahr auf sein 250-jähriges Bestehen und will das Jubiläum unter anderem mit einem Festkommers am Sonntag, 21. April, feiern.