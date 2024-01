Rheinbreitbach stellt sich 2024 neuen Herausforderungen: Burg Steineck wird zur Kita

Rheinbreitbach blickt positiv auf das Jahr 2024. Ein Grund: Die Finanzen haben sich im Nachtragshaushalt 2023 erheblich besser entwickelt, als gedacht. „War noch im Doppelhaushalt 2023/24 ein Finanzmittelfehlbetrag von –1.065.780 Euro geplant, so wurde aus dem Minus im Nachtrag ein Plus von 447.656 Euro. In Rheinbreitbach haben wir nun wieder eine freie Finanzspitze von 448.000 Euro. Eine Bessere Wendung konnte kaum kommen“, freut sich Roland Thelen.