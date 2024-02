Plus Bad Hönningen Rathaussturm in Bad Hönningen: Garde braucht Ariendorfer Schützenhilfe Mit Pauken, Trompeten und Kanonen sind die Bad Hönninger Narren auf den Marktplatz marschiert und haben mit vereinten Kräften das Rathaus gestürmt. Damit sie nicht ganz ohne Tollität erscheinen, holte sich die Karnevalsgesellschaft der Badestadt mit Prinz Daniel I. Schützenhilfe aus der nahe gelegenen Hochburg Ariendorf.

Von den kampfesmutigen Jecken, darunter auch die Möhnen, ließen sich die Verbandsgemeinde- und Stadtoberhäupter nicht beeindrucken. „Us Ariendorf kummen se jetzt och at he hin, un et steckt tatsächlich äne im Prinzenkostüm drin“, rief Jan Ermtraud vom Rathausbalkon herunter: „Ihr Schloofmötze do onne, watt wollt ihr dann schon? Hier stohn ...