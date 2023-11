Plus Puderbach Puderbacher VG-Werkleiter nimmt Abschied: Eckhardt Gönner geht nach vielen Jahren Nach fast 51-jähriger Tätigkeit, davon 34 Jahre in Diensten der Verbandsgemeinde (VG) Puderbach, ist Verbandsgemeindeverwaltungsbaurat Eckhardt Gönner von Bürgermeister Volker Mendel in den Ruhestand verabschiedet worden. Seine berufliche Laufbahn begann Eckhardt Gönner im Jahre 1972 mit einer Lehre zum Maschinenschlosser.

In diesem Bereich war er bis 1976 tätig, bevor seine Weiterbildung an der Fachoberschule Westerburg startete. Nach dem Abschluss schloss sich ein Studium der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus an der Universität Siegen an. Nach dem erfolgreichen Studium absolvierte Gönner die Laufbahnausbildung zum gehobenen technischen Dienst beim Wasserwirtschaftsamt Montabaur und war ...