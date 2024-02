Plus Engers Prunksitzung in Engers: Neue Narrhalla, aber beste Stimmung wie immer Musik, Tanz und Büttenreden: Bei der Prunksitzung der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft blieben keine Wünsche offen. Da tat es der Stimmung auch keinen Abbruch, dass nicht wie früher in der Sporthalle gefeiert wurde. Von Jörg Niebergall

Die Narren am Wasserturm sind stets für Überraschungen gut. Nachdem die Große Engerser Karnevalsgesellschaft (GEK) in den vergangenen Jahren ihre Prunksitzungen stets in der Sporthalle abgehalten hatte, war man dieses Mal in die Mehrzweckhalle des Heinrich-Hauses umgezogen. "Lieber eine rappelvolle Narrhalla als eine leere Tribüne und nicht ganz voll besetzte ...