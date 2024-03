Plus Neuwied

Proteste gegen rechts sind keine Eintagsfliege: Was das Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz plant

Von Stephanie Mersmann

i „Nein zu Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus“: In den vergangenen Wochen sind Tausende Neuwieder immer wieder auf die Straße gegangen und haben ein klares Zeichen gesetzt. Das darf nicht einschlafen, findet das Bündnis für Demokratie und Toleranz. Foto: Franz-Josef Dehenn

In ganz Deutschland sind seit Jahresbeginn Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße gegangen, auch in Neuwied fand am 3. Februar eine große Demo statt. Aber war's das jetzt? Wie der Protest weitergeht, darüber haben wir mit einem Vertreter des Neuwieder Bündnisses für Demokratie und Toleranz gesprochen.