Projektgruppe sucht Mitstreiter: Wie in Hanroth eine Dorfchronik entstehen soll

Möchte die Erinnerungen an Hanroth für die nächsten Generationen in einer Dorfchronik festhalten: die Projektgruppe Hanroth. Wer sich einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Foto: Monika Peil

Eine Projektgruppe, die eine Dorfchronik erstellt, treibt viele Fragen um – zum Beispiel: Wo kommen wir her? Was prägte unser Dorf? Wie hat es sich entwickelt? Warum fühle ich mich gerade hier so wohl? Was gefällt mir an meiner Heimatgemeinde? Genau diese Fragen finden sich in der Pressemitteilung des Hanrothers Leon Schick, der näher auf das Gemeinschaftsprojekt des Ortes aufmerksam machen möchte. Am kommenden Samstag, 27. Januar, trifft sich die Projektgruppe erneut. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

Arbeit für folgende Generationen

Grundsätzlich ist die Intention eindeutig: Die derzeit aus rund 20 Dorfbewohnern bestehende Projektgruppe hat das gemeinsame Ziel, „ein Buch über Hanroth zu schreiben“. Zur Heimatpflege habe die Dorfgemeinschaft im September vergangenen Jahres damit begonnen, alte Geschichten, Anekdoten, Fotos und weitere Zeitdokumente zu sammeln. „Diese Erinnerungen sollen auch für die zukünftigen Generationen dokumentiert werden, um den Wandel des Ortes aufzuzeigen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Inhaltlich sollen in der Chronik neben allgemeinen Angaben zum Ort unter anderem die politischen Schwerpunkte und Projekte im Gemeinderat ab den 1890er-Jahren bis heute abgebildet werden. Eines ist klar: Viele Familien in Hanroth lebten von der Landwirtschaft. Zudem ist bekannt, dass das Dorf bis in die 1980er-Jahre einen Zahnarzt vorweisen konnte.

Erinnerungen an Dorfschule

Nun erforscht die Projektgruppe „Hanrother Chronik“ weitere Fragen und trägt Informationen zusammen. Semantisch befassen sie sich etwa mit folgenden Fragen: Was erlebten die Hanrother Kinder in der alten Dorfschule bis zu ihrer Schließung im Dezember 1966? Welche Gewerbe (Kneipen, Geschäfte, Getränkehandel und so weiter) und Gewerke (Schuster, Schreiner, Korbflechter) gab es im Dorf? Welche Tiere konnten im örtlichen Tierpark besichtigt werden? Welche früheren Berufe im handwerklichen und landwirtschaftlichen Bereich sind weggefallen? Wie gestaltete und gestaltet sich das Vereinsleben in Hanroth?