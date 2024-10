Plus Neuwied Premiere auf dem Luisenplatz: Erste Auflage der „Neuwieder Weinzeit“ lockt mit guten Tropfen Von Jörg Niebergall i Anstoßen auf eine gelungene Premiere: Zum ersten Mal wurde am Wochenende die „Neuwieder Weinzeit“ in der Innenstadt ausgerichtet. Foto: Jörg Niebergall Ein Tröpfchen in Ehren kann niemand verwehren – darauf setzt die neue Veranstaltungsreihe „Neuwieder Weinzeit“. Ihr Ziel ist es, Menschen in die Innenstadt zu locken und dort das Einkaufsverhalten anzukurbeln. Lesezeit: 2 Minuten

Klar, neue Eventreihen müssen erst laufen lernen, und so hatte auch die „Neuwieder Weinzeit“, die am Wochenende ihre Premiere feierte, am ersten Tag noch mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen. Johannes Radschinski und seine Mitarbeiter von der Event-Agentur „Jora & Friends“, die die als Veranstalter auftretenden Deichstadtfreunde mit der Organisation beauftragt ...