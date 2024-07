Plus Neuwied/Koblenz Polizeibeamte sagen aus: Neuwieder Drogenlabor wirkte dreckig und unaufgeräumt Von Rainer Claaßen i In diesem Gebäudekomplex sollen die Angeklagten Drogen hergestellt haben. Foto: Rainer Claaßen Vor dem Koblenzer Landgericht ist der Prozess um das Neuwieder Drogenlabor fortgesetzt worden. Lesezeit: 4 Minuten

Die ersten Meldungen über das Drogenlabor, das die Polizei im vergangenen Oktober in Neuwied entdeckt und stillgelegt hat, klangen spektakulär: Die Polizei berichtete, dass es sich hier vermutlich um das größte Labor zur Herstellung von Amphetaminen handelte, das je in Rheinland-Pfalz entdeckt wurde. Gemessen daran ist das Interesse an der ...