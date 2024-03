Plus Straßenhaus

Pflanzaktion in Straßenhaus: 250 Bäume für Wiederaufforstung von Windwurffläche

Von Jörg Niebergall

i Erzieherin Ramona Delaitre (von links), Förster Sebastian Grobbel und Dr. Karin Kübler gaben den Kindern bei der Pflanzaktion nahe der Kita „Schöne Aussicht“ nicht nur Tipps, sie packten auch selbst mit an. Foto: Jörg Niebergall

Eine großartige Idee und alle packten gleich mit an: Dank einer Spende des neu ansässigen Instituts für Umweltplanung Dr. Karin Kübler in Straßenhaus konnten 25 Kinder, Erzieher und rund 20 Mitarbeiter der Firma 250 Laubbäume in der Nähe der Kita „Schöne Aussicht“ pflanzen. Die vom Forstrevier Straßenhaus unter der Federführung von Förster Sebastian Grobbel vorbereitete und von der Ortsgemeinde unterstützte Aktion war dank schönen Wetters eine gelungene Aktion.