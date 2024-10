Die Anwohner in Stockhausen wollen an der Ecke Weiherstraße/Bergstraße einen Dorfplatz statt moderner Bebauung bis auf den letzten Quadratmeter. Sie haben nun eine Petition an die Gemeinde eingereicht (von links): Gerald Füllenbach, Walter Straaten, Robby Büse, Manuela Werner, Birgit Kellers und Katharina Beiersdörfer. Foto: Daniel Rühle