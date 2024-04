Pendler aufgepasst: Bauarbeiten auf der Wiedtalstrecke gehen weiter

Nach einer Pause werden die beiden Baumaßnahmen an der Landesstraße (L) 255 im Wiedtal fortgeführt. Darüber hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kreisverwaltung Neuwied in Kenntnis gesetzt.

Anzeige

Bei den Arbeiten an der Bachbrücke zwischen Datzeroth und Niederbreitbach in der Höhe Haus Nonnenbach wird ab Donnerstag, 11. April, die neue Schutzplanke auf dem bereits betonierten Randbalken errichtet. Bis zum 15. April werden dann Restarbeiten wie das Anpassen der Entwässerungsrinne durchgeführt. Anschließend wird der Unternehmer der Telekom die vorhandenen und für die Baumaßnahme freigelegten Leitungen wieder in die Erde verlegen.

Arbeiten enden wohl Mitte kommender Woche

Somit ist laut LBM mit einem Bauende ab Mitte kommender Woche zu rechnen, teilt die Kreisverwaltung mit. In den Zeiten, in denen keine Arbeiten stattfinden, soll wie bisher auch die Baustellenampel beiseite geräumt werden, sodass der Verkehr ohne größere Beeinträchtigungen fließen kann. Während der Bauarbeiten wird die Straße wiederum halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampelanlage an der Engstelle vorbeigeführt.

„Weiterhin gut voran“ laufen nach Angaben des LBM ebenfalls die Bauarbeiten an der L 255 in Höhe Wiedbrücke Laubachsmühle. Allerdings habe es unvorhersehbare Verzögerungen bei der der Dachsanierung gegeben, so der LBM: Beim Material, das für die neue Dacheindeckung vorgesehen ist, sei es zu Lieferverzögerungen gekommen, die mittlerweile behoben seien. Ab dem morgigen Donnerstag soll laut LBM die Montage am Dach fortgeführt werden. Zwischenzeitlich wurden restliche Schalungsarbeiten bzw. Arbeiten für die neue Lattung ausgeführt sowie Vorarbeiten für den neuen Gehwegbelag erledigt.

LBM: Verzicht auf Ampelanlage war nicht möglich

Im Gegensatz zur Maßnahme an Haus Nonnenbach war ein Verzicht auf die Ampelanlage während der Ruhephasen nach Mitteilung des LBM nicht möglich. Zur Begründung führt der LBM an, dass unmittelbar im Anschluss der Brücke, Fahrzeuge aus dem Kurvenbereich kommen und dies „leider oftmals mit erhöhtem Tempo“.

Fahrradfahrer werden über die L 255 geleitet, was nicht gänzlich ungefährlich sei, trotz eines Tempolimits von 70 Kilometern pro Stunde. Des Weiteren benötigt die ausführende Firma den Platz vor der Brücke für ihre Baustelleneinrichtung, so der LBM. red