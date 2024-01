Pegel am Rhein steigen rasant: Feuerwehr Linz warnt Bevölkerung vor Überflutungen ab Donnerstag

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Linz gab am Mittwochabend eine Hochwasserwarnung an die Bevölkerung raus. Bewohnte Bereiche könnten überschwemmt werden.

Die Feuerwehr Linz warnt vor der Überflutung der B42 und bewohnter Bereiche ab Donnerstag, 4. Januar. Foto: Thomas Warnack/picture alliance/dpa

Wegen der steigenden Pegelstände hat die Feuerwehr der VG Linz am Mittwochabend, 3. Januar, vor Hochwasserereignissen für die Zeit ab Donnerstagmittag gewarnt. Die Prognose geht davon aus, dass der ausschlaggebende Pegel Andernach am Mittag die Marke von 7 Meter übersteigen und bis zum Abend fast 7,5 Meter erreichen wird, so die Linzer Feuerwehr in einer Pressemeldung. Bewohnte Bereiche könnten überflutet werden.

Die Feuerwehr weist zudem darauf hin, dass die B42 im Bereich Linz ab einer Pegelhöhe von 7,15 Metern in Andernach überflutet wurd. Eine Sperrung wird daher ab Donnerstagmittag erwartet. Als Maßnahme hat Wehrleiter Thomas Nelles die Bildung einer ständig besetzten Befehlszentrale im Feuerwehrgerätehaus Linz angeordnet. Die Bevölkerung von Kasbach, Linz und Leubsdorf wurde am Mittwochabend gegen 18 Uhr über die Lage informiert.

Am Freitag wird der Höchststand des Rhein von 7,90 Metern erwartet. „Diese Vorhersagen sind aufgrund der zeitlichen Distanz jedoch noch unsicher“, betont die Feuerwehr. drü