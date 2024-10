Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren: Hunderte getunte Fahrzeuge im Kreis Neuwied unterwegs

Dem Polizeipräsidium Koblenz ist am Samstag bekannt geworden, dass sich ein Treffen der „Tuner-Szene“ ankündige. Beteiligte aus dem gesamten Bundesgebiet sollten dazu in den Großraum Koblenz mit ihren getunten Autos anreisen. Am Samstagabend wurde klar: Die Tuner trafen sich im Kreis Neuwied.

Am Sonntag teilte das Präsidium gegenüber der Presse mit, dass am Samstagabend sowohl im Bereich Neuwied als auch im Westerwald insgesamt drei Zusammenkünfte von Angehörigen der Tuning-Szene stattgefunden haben. Gegen 20 Uhr konnte im Verlauf der Aufklärungsmaßnahmen eruiert werden, dass ein Treffen im Bereich der Breslauer Straße in Neuwied stattfinden soll. Bereits gegen 20.30 Uhr konnten dort etwa 500 Fahrzeuge im Bereich eines Baumarkts von den starken Kräften der Polizei festgestellt werden. Kurz darauf bewegten sich zahlreiche Fußgänger, bei den es sich laut Präsidium um interessierte Zuschauer und Anhänger der Tuning-Szene handelte, in den Kreuzungsbereich der Breslauer Straße.

Engmaschige Kontrollen durch die Polizei

Nachdem es zu ersten Beeinträchtigung des Straßenverkehrs sowie zu gefährlichen Fahrmanövern gekommen war, führte die Polizei Koblenz umfangreiche Kontrollmaßnahmen in Neuwied durch. Bei den Fahrzeug- und Personenkontrollen wurden insgesamt fünf Fahrzeuge aufgrund von Veränderungen, die zum Erlöschen er Betriebserlaubnis führen, zur Begutachtung sichergestellt. Weiterhin wurden unter anderem zahlreiche Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erfasst sowie Mängelberichte ausgestellt. In einem Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet, nachdem ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug stark beschleunigte und auf einen Polizeibeamten zufuhr. Dieser wurde laut Bericht hierbei nicht verletzt.

Noch im Rahmen der Kontrolle am Samstagabend wurde bekannt, dass ein Folgetreffen im Bereich Oberhonnefeld-Gierend stattfinden soll, woraufhin Teile der polizeilichen Einsatzkräfte dorthin verlagerten. Durch die polizeiliche Präsenz Bereich Oberhonnefeld-Gierend begaben sich die Angehörigen der Tuning-Szene schließlich von Oberhonnefeld in den Bereich Altenkirchen, wo man sich an mehreren Örtlichkeiten zusammenfand. Durch das offensive Vorgehen der Einsatzkräfte konnten weitere Verstöße verhindert werden. Daraufhin fuhren die zahlreichen Fahrzeuge in den Bereich Siegen in Nordrhein-Westfalen.

Polizei zieht positives Zwischenfazit

Als vorläufiges Zwischenfazit zieht die Polizei Koblenz eine positive Bilanz zum Einsatzablauf. Man habe mit starken Kräften umfangreiche Kontrollstellen eingerichtet und somit weitere strafbare Handlungen durch die Tuner-Szene unterbunden.