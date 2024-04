Nominierung für die Kommunalwahl: CDU St. Katharinen setzt auf Willi Knopp als Bürgermeister

Anzeige

„Gerade in den unsicheren Zeiten ist es ganz wichtig, keine Experimente einzugehen und auf Vertrautes und Bekanntes zu setzen“, so der CDU-Vorsitzende Robert Pütz. Mit Willi Knopp an der Spitze habe sich St. Katharinen hervorragend entwickelt und zähle weit über die Ortsgrenzen hinaus zu einer Vorzeigegemeinde, so die CDU weiter. „In der Weiterentwicklung unserer Gemeinde darf es keinen Stillstand geben“, wird Kandidat Willi Knopp zitiert.

Auch für die nächsten Jahre habe man sich viel vorgenommen, um St. Katharinen weiter nach vorn zu bringen. Dazu biete die CDU eine Mannschaft mit breit gefächerten Ideen und mit Erfahrung auf – an der Spitze der in Verbandsgemeinde (VG) Linz, im Kreis und im Land bis nach Mainz bekannte Ortsbürgermeister Willi Knopp. Er möchte sich mit seiner Erfahrung, seiner offenen Art und seiner Kompetenz auch künftig für die Bürger des Ortes einbringen. red

Im Rahmen des diesjährigen CDU-Waffelfestes am 21. April im Foyer der Sporthalle präsentiert die CDU die weiteren Kandidaten für die Gemeinderatswahl.