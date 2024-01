„Nie wieder!“: Demokratie-Bündnis demonstriert in Neuwied gegen AfD und Rechtsextremismus

Aufstehen, handeln und die Geschichte sich nicht wiederholen lassen: Seit die Correctiv-Reportage über das Geheimtreffen der AfD mit extremen Rechten in Potsdam veröffentlicht worden ist, gehen Bürger deutschlandweit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auf die Straßen – so auch am kommenden Samstag, 3. Februar, in Neuwied.

Seit die Correctiv-Reportage über das Geheimtreffen der AfD mit extremen Rechten in Potsdam veröffentlicht worden ist, gehen Bürger deutschlandweit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auf die Straßen und sagen: „Nie wieder!" Foto: Franz-Josef Dehenn

„Nein zu Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus“: Das Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz ruft für Samstag, 3. Februar, von 11 bis 12 Uhr zu einer Kundgebung „für eine liberale Demokratie, Toleranz und gegen den Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus der AfD“ auf. Treffpunkt ist auf dem Luisenplatz in Neuwied, Langendorferstraße 112, zwischen City Parkhaus und American Sportsbar.

Die Correctiv-Reportage zu einem Geheimtreffen in Potsdam unterstreiche die Ernsthaftigkeit, mit der die AfD als parlamentarischer Arm der extremen Rechten Vorbereitungen vorantreibt, um bei einer erhofften „Machtergreifung“ millionenfache Abschiebungen zu veranlassen, schreibt das Bündnis in einer Pressemitteilung. Das Vorhaben der AfD beinhalte die Vertreibung, Ausbürgerung, Abschiebung von Migranten und Deutschen mit Migrationshintergrund.

Erinnerung an Nationalsozialsmus wird wach

Parallelen zu den Vorgehensweisen der Nationalsozialisten 1933 drängen sich auf. Die Wahl der Tagungsstätte in Potsdam wecke Erinnerungen an die Wannseekonferenz 1942, auf die millionenfache Morde an jüdischen Mitbürgern, Sinti, Roma, Menschen mit Behinderungen und Andersdenkenden folgten. Das Bündnis sieht die AfD als „Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft und für uns alle“. Die AfD wolle die Abschaffung der freiheitlichen Grundordnung, einen autoritären Überwachungsstaat nach russischem Muster. Es sei an der Zeit für ein persönliches Bekenntnis für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, heißt es in der Presseankündigung abschließend.