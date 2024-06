Plus St. Katharinen

Nicht nur Verkehrskonzept im Fokus: Maria Zimmermann möchte Ortsbürgermeisterin in St. Katharinen werden

Von Sabine Nitsch

i Maria Zimmermann möchte St. Katharinen lebendig halten. Foto: Sabine Nitsch

Maria Zimmernann wirft ihren Hut für die FWG in den Ring. Die 69-Jährige, die sich seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik engagiert, will Bürgermeisterin in St. Katharinen werden. Sie hat sich unter anderem Transparenz und Bürgernähe auf die Fahne geschrieben.