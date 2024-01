Plus Kreis Neuwied Neuwieder Narren stehen vor einem Problem: Vereine müssen wegen Auflagen teilweise auf Wagen verzichten Für den bald beginnenden Straßenkarneval gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Dabei dreht sich für die närrischen Lindwürmer in der Stadt Neuwied und im Kreis viel um die TÜV-Plakette für die liebevoll gestalteten Wagen. Durch die neuen Auflagen entstehen für die Vereine, die den Straßenkarneval auf die Beine stellen, echte Probleme. Von Sabine Nitsch, Jörg Niebergall

Über das Thema und seine Auswirkungen haben wir mit verschiedenen Vereinsvertretern gesprochen. Den Club Gemötlichkeit Asbach hat es in diesem Jahr nicht so hart getroffen. Nur für den Prinzenwagen musste eine neue Lösung her, berichtet Vorstand Frank Hirschfeld. Vor dem Hintergrund der geänderten Verordnungen in Rheinland-Pfalz hat er keine Betriebserlaubnis bekommen. ...