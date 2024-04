Plus Neuwied Neuwieder Naherholungsgebiet steht vor dem Aus: Keine Zukunft für den Silbersee im Engerser Feld Von Rainer Claaßen i Werner Scheidweiler (92) hat die ehemalige Kiesgrube aus dem Besitz seiner Familie nach seinem persönlichen Geschmack zu ein einem kleinen Nah­erholungsgebiet umgestaltet. Doch Vorgaben der Behörden im Wasserschutzgebiet machen ihn mürbe. Jetzt ist der Silbersee geschlossen. Foto: Rainer Claaßen Er ist ein kleines Juwel auf Neuwieder Stadtgebiet: der Silbersee im Engerser Feld. Werner Scheidweiler hat das Naherholungsgebiet in seiner heutigen Form geschaffen. Doch jetzt erklärt er den Silbersee für dauerhaft geschlossen. Lesezeit: 3 Minuten

Wer bei einem Spaziergang im Engerser Feld in den Bereich des sogenannten Silbersees gerät, ohne diesen zu kennen, wird mit Sicherheit überrascht: Zwischen der dichten Vegetation finden sich dort Sagengestalten, burgartige Gemäuer und in das Seeufer eingelassene Grotten, in denen Bänke zum Sitzen einladen. Ohne Übertreibung kann von einer magischen ...