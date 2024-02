Seit vielen Jahren schon ist es dem Neuwieder Hospizverein wichtig, trauernde Menschen zu begleiten, sie durch verschiedene Angebote zu unterstützen. Wie in der Hospizbegleitung auch sind es qualifizierte Ehrenamtliche, die das Fundament für diese Arbeit bilden. So ist man im Neuwieder Hospizverein besonders froh darüber, dass das Team der Trauerbegleiterinnen verstärkt in das neue Jahr gehen kann.