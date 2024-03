Plus Neuwied Neuwieder Band begeistert im Jungen Schlosstheater: Corzilius, Dames & Hoff reisen durch Musikgeschichte Von Rainer Claaßen i Die Neuwieder Band Corzilius, Dames & Hoff sorgte im Jungen Schlosstheater für einen kurzweiligen Abend. Foto: Rainer Claaßen Sie sind seit 15 Jahren ein fester Bestandteil der Musikszene in Neuwied, und verfügen dementsprechend über eine treue Fangemeinde. Da wundert es nicht, dass gleich beide Auftritte des Trios Corzilius, Dames & Hoff, die an diesem Wochenende im Jungen Schlosstheater „JuSch“ stattfanden, schon Wochen im Voraus ausverkauft waren. Lesezeit: 2 Minuten

Zum Auftakt am Freitagabend erklärte der Wortführer und Schlagzeuger der Band, Wolfgang Hoff mit einem Augenzwinkern, dass sich die Auftritte aufgrund des Alters der Musiker über die Krankenkasse finanzieren würden. An Spitzigkeit und Spielfreude fehlte es aber definitiv nicht – schon an den Blicken, die die drei Musiker immer wieder ...