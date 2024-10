Plus Kreis Neuwied Neuwied liegt in Rangliste am weitesten vorn: Wie schlagen sich heimische Wirtschaftsstandort im Vergleich Von Ralf Grün i Skylotec ist Innovationsführer in Sachen Schutzausrüstungen und Absturzsicherungen mit Sitz in Neuwied. Foto: Archiv Lars Behrendt/Skylotec Der Kreis Neuwied zählt zu den wirtschaftsstärksten Landkreisen in Rheinland-Pfalz. Doch wo finden sich Städte wie Neuwied, Linz oder Bad Hönningen und Ortsgemeinden wie Neustadt oder Raubach als Wirtschaftsstandorte im bundesweiten Vergleich wieder? Das verrät das für den Herbst aktualisierte Standortranking, das das Informationsportal Deutsche Wirtschaft GmbH (DDW) mit Sitz in Neuss veröffentlicht hat. Lesezeit: 3 Minuten

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt rangiert der Kreis Neuwied er hinter Mainz-Bingen, dem Westerwaldkreis und Mayen-Koblenz an vierter Stelle. Laut Statistischem Landesamt lag dieses 2022 bei rund 6,9 Milliarden Euro, 8,7 Prozent mehr als 2021. Kreis Neuwied liegt strategisch günstig Im Ranking sind 4063 Orte vertreten, in denen sich laut DDW „Unternehmer und Unternehmen ...