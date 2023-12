Plus Harschbach Neues Angebot naht: Geförderte Lebensmittelautomaten für Harschbach Nach 30 Jahren gibt es wieder ein stationäres Nahversorgungsangebot im Ort. Das Thema Alkohol soll noch geklärt werden. Von Daniel Dresen

Im Februar soll es in Harschbach wieder möglich sein, seinen Lebensmitteleinkauf zu Fuß erledigen zu können. Der 400-Seelen-Ort stellt am Brunnenplatz zwei Lebensmittelautomaten auf. „Die letzte Bäckerei hat Anfang der 1990er-Jahre geschlossen. Derzeit kommt nur ein Bäckermobil in den Ort“, berichtet Ortsbürgermeister Oliver Koch. Die einzigen stationären Einkaufsmöglichkeiten seien in ...