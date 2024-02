Neues Angebot: Erste Poststation in Neuwied offiziell in Betrieb genommen

Alexandra Rünz für die Stadt Neuwied und Peter Mayer für die DHL-Group vollzogen die offizielle Inbetriebnahme der neuen Poststation. Der Automat ist Tag und Nacht zugänglich. Foto: Heinz-Jürgen Thomeczek/Deutsche Post

Eine neue Anlaufstelle für Post- und Paketservices ist Ende Januar in Neuwied, Büng 10, beim Rewe-Markt in Betrieb gegangen. Am Donnerstag wurde nun die offizielle Inbetriebnahme der Poststation 701 mit Alexandra Rünz von der Wirtschaftsförderung – stellvertretend für die Stadt Neuwied – vollzogen, so die DHl-Group in einer Pressemitteilung. Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der DHL-Group erklärte: „Der neu entwickelte Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Er bietet nahezu alle Postdienstleistungen, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL-Paketen ist an der Poststation mit 62 Paketfächern möglich; für diesen Service ist – wie bei der Packstation – eine einmalige Registrierung erforderlich.“

Alexandra Rünz freute sich über das neue Angebot: „Hier in Neuwied ist die Poststation im Büng die erste ihrer Art. Wir sind froh, dass Neuwied für die DHL-Group so eine große Bedeutung hat, was sich zum Beispiel auch das DHL-Paketzentrum Neuwied zeigt. Ich bin beeindruckt, welche Dienstleistungen hier angeboten werden: Einschreiben, Nachsendeauftrag, Versand von Briefen und Paketen. Die Poststation als zusätzliches Angebot neben Paketzentrum, Postfilialen, Paketshops, Packstationen und Briefkästen nehmen wir als Stadt Neuwied gern.“

Nutzung ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden

„Die Poststation ist ein Angebot an unsere Kundinnen und Kunden, postalische Leistungen auf für sie möglichst bequeme Weise an zusätzlichen Standorten zu nutzen“, sagte Mayer. „An vielen Stellen erleichtern Automationslösungen uns bereits das alltägliche Leben – seien es Geldautomaten, Ticketautomaten oder DHL-Packstationen.“

Laut Mayer ist die Bedienung leicht zu handhaben. „Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Die Automaten haben einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden.“

Die Nutzung der Poststation ist demnach nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Poststationen ergänzen das bestehende Angebot aus rund 13.000 Partner-Filialen, 10.500 DHL-Paketshops, mehr als 12.500 Packstationen sowie 109.500 Briefkästen im gesamten Bundesgebiet, hieß es weiter. red