Neuwied

Neue Technik aus der Schweiz: Faltbare Fotovoltaikanlage am Neuwieder Klärwerk läuft

Die Servicebetriebe Neuwied (SBN) haben die faltbare Fotovoltaikanlage am Klärwerk an das Stromnetz angeschlossen. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) war Gast bei der offiziellen Inbetriebnahme. Das Land hat die rund 1 Million Euro teure Anlage mit 425.000 Euro gefördert, heißt es in einer Pressemitteilung.