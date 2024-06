Natascha Berg (40) tritt in die Fußstapfen von Kirsten Hardt als Ortsbürgermeisterin von Datzeroth. Bei der Urwahl am 9. Juni holte sie im Duell mit Robert Brach 71,2 Prozent der Stimmen. Berg ist die Geschäftsführerin des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Koblenz. Foto: Christoph Gerhartz Fotografie