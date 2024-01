Neue Nutzung der Linzer Burg geplant: Büroräume und Wohnungen in historischem Gebäude ab 2025

Seit mehr als 650 Jahren prägt die Linzer Burg das Stadtbild. In den vergangenen Jahrzehnten beherbergte sie Gastronomie, im Burgverlies sorgte die Folterkammer für gruselige Momente, in der Glasbläserei wurde das Handwerk demonstriert, und ein Musikautomatenkabinett lockte vor vielen Jahren Touristen an. In den vergangenen drei Jahren wollte der Kölner Gastronom Marc Harder die Burg als Eventlokation entwickeln. Jetzt sieht die kurfürstliche Burg Linz einer neuen Nutzung entgegen.