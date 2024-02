Neue Ideen für Altwied: Aus Sportplatz soll lebendiger Sozialraum werden

Soll rückgebaut und nach und nach als Sozialraum gestaltet werden: der Altwieder Sportplatz. Foto: J. Niebergall

Wie aus einer Pressemitteilung der Christdemokraten hervorgeht, nahmen die Fraktionsmitglieder zunächst den Sportplatz, der derzeit noch als sogenannter Ausweichplatz genutzt wird, in Augenschein. Dann stellte die Interessengemeinschaft Altwieder Bürger ihre Ideen für den Fall vor, dass der Sportplatz nicht mehr als Ausweichplatz benötigt wird.

Ihr Vorschlag: Der Sportplatz soll rückgebaut und nach und nach als lebendiger Sozialraum für alle Generationen gestaltet werden. Durch Anpflanzung von Bäumen, Hochbeeten und beispielsweise die Aufstellung von Sportgeräten soll ein Gelände entstehen, das alle Bürger aus dem Stadtteil Altwied und darüber hinaus für Kommunikation, Interaktion und Erholung nutzen können.

Die Verwirklichung des Konzepts wäre für alle ein Gewinn. Markus Kober von der Interessengemeinschaft Altwieder Bürger

Auch soll – etwa durch einen Lehrpfad – ein Raum für Bildung für Kinder geschaffen werden. „Wir sind überzeugt, dass unsere Idee zur Gestaltung eines Sozialraums für Familien, Kinder und Senioren und alle dazwischen, erfolgreich sein wird“, erklärte Markus Kober von der Interessengemeinschaft. „Die Verwirklichung des Konzepts wäre für alle ein Gewinn.“

Den Projektbeteiligten sei bewusst, dass die Realisierung mit erheblichem Finanzbedarf verbunden sein wird. In den kommenden Monaten gehe es darum, diesen Finanzbedarf sowie die Möglichkeit von Eigenleistungen durch die Altwieder Bürgerschaft abzuschätzen. Außerdem will man darüber nachdenken, wie und von wem der neue Sozialraum „betrieben“ werden könnte. Diese Schritte will man in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung gehen.

CDU steht Idee positiv gegenüber

Der Pressemitteilung zufolge begrüßten die Mitglieder der CDU-Fraktion die Altwieder Pläne. „Wir werden diese Initiative, die von einem breiten bürgerschaftlichen Engagement getragen wird, mit Nachdruck unterstützen“, habe sich Fraktionschef Martin Hahn von den vielfältigen Nutzungsoptionen und den bereits in diesem frühen Stadium vorhandenen konkreten Ideen beeindruckt gezeigt und gesagt: „Ein solches Engagement von vielen Aktiven im Stadtteil verdient Wertschätzung und konkrete Förderung vonseiten der Politik und der Verwaltung. Genau dafür werden wir uns einsetzen." red