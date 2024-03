Plus Segendorf Naherholungsgebiet, Bürgerhaus und Boule: Segendorf hat sich einiges vorgenommen Von Regine Siedlaczek i Zur Zukunft des alten Sportplatzes hat es in der Vergangenheit unterschiedliche Vorstellungen gegeben. So war unter anderem angedacht, dass dort eine Fotovoltaikanlage errichtet wird. Die Idee eines Naherholungsgebiets konnte sich aber letztendlich durchsetzen. Foto: Archiv Jörg Niebergall Lesezeit: 3 Minuten Zur Zukunft des alten Sportplatzes hat es in der Vergangenheit unterschiedliche Vorstellungen gegeben – doch letztendlich konnte sich die Idee eines Naherholungsgebiets durchsetzen. Das ist aber nicht alles, was sich die Ortsgemeinde vorgenommen hat.

Gemeinsam etwas Bleibendes für den Stadtteil schaffen, das hat sich der Segendorfer Ortsbeirat vorgenommen und gleich mehrere Projekte an den Start gebracht, die teilweise noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. So gab es in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats nicht nur Positives zur Umwandlung des alten Sportplatzes in ein ...