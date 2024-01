Plus Neuwied Nächtlicher Einsatz in Neuwied: Feuer zerstört Garagen am Sohler Weg Gegen 2.40 Uhr schrillen die Alarmglocken: Am Sohler Weg in Neuwied stehen mehrere Garagen in Flammen. Der Brand wird die Neuwieder Feuerwehr gut vier Stunden lang beschäftigen. Von Hilko Röttgers

Ein Brand in einem Garagenpark am Sohler Weg in Neuwied hat in der Nacht zum Donnerstag die Feuerwehr in Atem gehalten. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro, Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten den Brand in der Anlage, die aus mehreren Reihen von ...