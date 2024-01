Nach Weihnachten kommen nun die Retouren: Keine Verschnaufpause im DHL-Paketzentrum Neuwied

Im Jahr 2023 hat die Post am Standort in der Deichstadt mehr als 100 Millionen Pakete bearbeitet – zur Ruhe kommen die Mitarbeiter aber nicht.

Keine Verschnaufpause im DHL-Paketzentrum Neuwied: Viele Pakete gehen nun wieder zurück. Foto: DHL/Bernd Georg

Was waren das für anstrengende Wochen: Vor und nach Weihnachten hatten die 730 Mitarbeiter des Paketzentrums der DHL Group in Neuwied viel zu tun. Nun blickt das Unternehmen in einer Pressemeldung nicht nur auf die „arbeitsintensiven, aber erfolgreichen Monate“ zurück – auch das gesamte vergangene Jahr wird unter die Lupe genommen.

So wurden im Kalenderjahr 2023 in der Rostocker Straße 14 mehr als 100 Millionen Paketsendungen bearbeitet. Damit habe man die Menge im Vergleich zum Vorjahr um weitere 1,9 Millionen Sendungen steigern können, berichtet die DHL Group in ihrem Schreiben. Boris Dobra, Leiter der für die Postleitzahlengebiete 54 und 56 zuständigen Postniederlassung Koblenz, sagt: „Mich macht diese Leistung einfach stolz. Unsere Mitarbeitenden im Paketzentrum Neuwied werden nicht gesehen. Doch sie sorgen dafür, dass Pakete in die Zustellung gelangen, und zwar deutschlandweit. Neuwied tauscht sich mit den anderen 37 Paketzentren in Deutschland aus. Für ihre Arbeit, auch und insbesondere in den schweren Wochen rund um Weihnachten, in denen die Sendungsmengen steigen und steigen, sage ich im Namen des ganzen Konzerns ,Danke‘.“

Gutes Teamwork

Kerstin Lippoth, Leiterin des Paketzentrums, zieht ebenfalls eine positive Bilanz. „Die besonders hohen Sendungsmengen haben wir alle gemeinsam sehr gut bewältigt, gerade vor Weihnachten stieg die Paketmenge immens“, blickt sie zurück und fügt hinzu: „2023 konnten wir unsere Leistungsfähigkeit gegenüber 2021 und 2022 weiter steigern. Allein an den Spitzentagen kurz vor Weihnachten haben wir über 640.000 Pakete bearbeitet.“

Das Jahr 2024 begann der Pressemitteilung zufolge im Betrieb der DHL erwartungsgemäß ebenfalls mit hohen Paketmengen. „Jetzt im Januar sind die Zahlen weiter hoch“, so Boris Dobra. „Durch die Retouren und die darauf folgenden umgetauschten Waren, aber auch durch eingelöste Weihnachtsgutscheine und die daraus resultierenden Paketsendungen bleibt die Paketzahl hoch. Wir haben jetzt im Januar wieder alle Hände voll zu tun.“