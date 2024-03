Plus Neuwied

Nach Flut im Ahrtal: Wie sich der THW-Ortsverband Neuwied für Katastrophen gerüstet fühlt

Von Daniel Dresen

i Die Helfer des THW-Ortsverbands Neuwied werden auch im sogenannten Sandsackverbau unter den Augen des Ortsbeauftragten Björn Harrenberger (hinten rechts) ausgebildet. Foto: Jörg Niebergall,

Ob bei Hochwasser oder einem möglichen Blackout – der THW-Ortsverband Neuwied rückt immer dann aus, wenn die Not am größten ist und andere Einheiten technisch an ihre Grenze kommen. Im RZ-Interview spricht der THW-Ortsbeauftragte Björn Harrenberger über den Einsatz im benachbarten Ahrtal, die Vorbereitung auf Starkregenereignisse im Kreis Neuwied und Erweiterungspläne für das THW-Gelände.