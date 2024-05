Plus Unkel

Musik pur in Unkel: Straßenfestival Ars Fontana am 15. und 16. Juni

Von Sabine Nitsch

i Stellten das Programm von Ars Fontana für den 15. und 16. Juni in Unkel vor (obere Reihe, von links): Martin Bierwirth, Michael Hommerich, Knut von Wülfing und Benito Witzel sowie (untere Reihe, von links) Julia Wenz und Daniela Görken-Bell. Foto: Sabine Nitsch

Ars Fontana ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender von Unkel. Am Wochenende des 15. und 16. Junis ist es wieder so weit. Dann lockt das beliebte Straßenmusikfestival in die Kunst- und Kulturstadt am Rhein. „Diesmal sind es zehn Künstler, die auf drei Bühnen, zeitlich versetzt an zwei Festivaltagen auftreten“, erläutert Michael Hommerich, der das Festival vor vielen Jahren aus der Taufe gehoben hat.