Monika Kukla wirft ihren Hut für Wahlbündnis in den Ring: „Es ist Zeit, für eine Ortsbürgermeisterin“

Hat sich für die anstehende Ortsgemeinderatswahl aufgestellt: das Wahlbündnis „Wir für Waldbreitbach“. Foto: Willi Schmitz

„Monika Kukla ist im Dorf hervorragend vernetzt. Sie ist nah bei den Menschen und trägt das Herz am rechten Fleck. Wie kaum eine Zweite kann sie Menschen zusammenbringen und Brücken bauen. Als langjähriges Ratsmitglied und als zweite Beigeordnete der Ortsgemeinde verfügt sie zudem über jahrzehntelange Erfahrung in der Kommunalpolitik“, erklärt Carsten Haakert als Vorsitzender von WfW in einer Pressemeldung und hält fest, dass es „endlich einmal Zeit für die erste Ortsbürgermeisterin in Waldbreitbach“ sei.

Kukla mehr als 30 Jahre im Waldbreitbacher Rat

Seit mehr als 30 Jahren gehört Kukla dem Ortsgemeinderat an. Darüber hinaus war sie eine Legislatur lang Mitglied des Verbandsgemeinderates und einige Jahre Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Waldbreitbach. Beruflich war die gelernte Kinderkrankenschwester lange Jahre bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2021 als Stationsleiterin im Marienhaus-Klinikum Neuwied tätig.

Noch immer fühlt sich Kukla der Pflege verbunden, heißt es in dem Schreiben weiter. So engagiert sie sich nach wie vor in der Vertreterversammlung der Landespflegekammer. Darüber hinaus ist sie im Karneval und als Notfallseelsorgerin aktiv. Reichlich kommunalpolitische Erfahrung hat Monika Kukla als langjährige Zweite Beigeordnete der Ortsgemeinde sammeln können.

Besonders relevant ist ein Politikstil, der allen im Dorf und in den Ortsteilen Mitsprache- und Gestaltungsrechte in der Entscheidungsfindung gewährt. Kandidatin Monika Kukla

Kukla, die auf einer Mitgliederversammlung einstimmig nominiert wurde und sich damit großer Rückendeckung gewiss sein kann, sagt: „Mit Leib und Seele engagiere ich mich in verschiedensten Funktionen seit Jahrzehnten in unserem Dorf. Angesichts unserer Haushaltslage stehen uns in Waldbreitbach unausweichliche Umbrüche bevor. Gerade in solch einer Zeit ist es wichtiger denn je, die Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Dorfpolitik einzubeziehen. Besonders relevant ist ein Politikstil, der allen im Dorf und in den Ortsteilen Mitsprache- und Gestaltungsrechte in der Entscheidungsfindung gewährt.“

Darüber hinaus hat die Wählergruppe im Rahmen der Mitgliederversammlung ihre Liste für die Ortsgemeinderatswahl aufgestellt. Angeführt wird die Liste von Monika Kukla. Dahinter folgen Carsten Haakert, Manuela Grüber, Tim-Jonas Löbeth, Linda Bockshecker, Stefan Grüber und Christoph Büsch. Insgesamt fasst die Liste 13 Bewerber.

Unsere Liste kommt einem Spiegelbild der Gesellschaft sehr nah. Carsten Haakert, steht an Listenposition zwei

„Unsere Liste kommt einem Spiegelbild der Gesellschaft sehr nah“, freut sich Carsten Haakert. „Wir haben eine gute Mischung aus Jung und Alt, aus verschiedensten Lebenslagen und Familienständen mit unterschiedlichen Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen. Die allermeisten unserer Bewerber engagieren sich aktiv in Dorfvereinen. Besonders stolz sind wir aber darauf, dass es uns gelungen ist, drei der ersten fünf Plätze auf unserer Liste mit Frauen zu besetzen.“ red